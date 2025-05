Jordi Alba renova com o Inter Miami até 2027

O lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba anunciou nesta quinta-feira a renovação de seu contrato com o Inter Miami até o final da temporada 2027.

"Estar feliz no clube e o carinho que recebo a cada jogo me inspiram a continuar competindo", disse o ex-jogador do Barcelona em comunicado publicado pelo Inter.

O espanhol de 36 anos, que chegou ao time de Miami em 2023, marcou quatro gols e deu 14 assistências na temporada passada, na qual o Inter bateu o recorde de pontos na temporada regular da liga dos Estados Unidos (MLS).