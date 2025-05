Juíza dos EUA presa por 'obstruir prisão de imigrantes' se diz inocente

A juíza americana detida em abril por supostamente obstruir a prisão de um imigrante mexicano declarou-se inocente, nesta quinta-feira (15), das acusações que lhe foram atribuídas, segundo documentos judiciais.

A detenção de Hannah Dugan no final de abril pelo FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, marcou uma escalada no confronto do presidente Donald Trump com o poder judiciário, e indignou a oposição democrata.

Segundo documentos judiciais, a magistrada ajudou um imigrante mexicano de 30 anos, Eduardo Flores-Ruiz, a escapar da sala do tribunal onde comparecia por um delito, pela porta reservada aos membros do júri, para que pudesse escapar dos agentes de migração que pretendiam detê-lo. Flores-Ruiz conseguiu sair do edifício, mas foi capturado.