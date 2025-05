Justiça destitui Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF dias antes da chegada de Ancelotti

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) ordenou nesta quinta-feira (15) a destituição do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, que deixará o cargo dias antes da chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti para dirigir a Seleção.

A decisão, assinada pelo magistrado Gabriel de Oliveira Zefiro, considera que o acordo que manteve Ednaldo no cargo é nulo devido a uma possível falsificação de assinatura.

"Declaro nulo o acordo firmado entre as partes", escreveu Zefiro na sentença obtida pela AFP. E, por isso, "determino o afastamento da atual diretoria da CBF", acrescenta o documento.