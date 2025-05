Justiça ordena destituição de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

Mas a contratação do renomado treinador italiano, que assumirá o cargo no dia 26 de maio, chega em um período de turbulência na entidade máxima do futebol brasileiro.

Embora tenha sido reeleito por unanimidade em março para dirigir a CBF no período 2026-2030, Ednaldo já havia sido suspenso temporariamente no final de 2023, depois que a justiça anulou as eleições que o levaram à presidência.

Somente as pressões da Fifa e da Conmebol, que ameaçaram impor punições esportivas ao Brasil, conseguiram recolocá-lo no cargo.

Mas nesta quinta-feira o TJRJ considerou nulo o acordo que ratificou todo esse processo.

A decisão se deu "em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários", o ex-presidente da CBF Antônio Carlos Nunes Lima, mais conhecido como Coronel Nunes.

Questionado por jornalistas nesta quinta-feira sobre se confiava na autenticidade da assinatura, Ednaldo disse ter "certeza absoluta".