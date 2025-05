Lula e Boric se unem a milhares de uruguaios no último adeus a Mujica

Os dois presidentes abraçaram seu homólogo uruguaio, Yamandú Orsi, e Topolansky, antes de se aproximarem do caixão em silêncio. Depois, sentaram-se em um espaço reservado para personalidades políticas e familiares de Mujica.

Lula e Boric, aliados da esquerda latino-americana, estavam em Pequim participando do Fórum Ministerial China-Celac quando receberam a notícia da morte do ex-presidente do Uruguai.

- "Um vazio muito grande" -

Desde a manhã, pelo segundo dia, milhares de uruguaios formaram longas filas a caminho da capela ardente. Alguns com flores nas mãos, outros com bandeiras nos ombros, simpatizantes de Mujica de todas as idades prestavam seu luto.

"Não estou partindo, estou chegando", anunciava na esplanada do Parlamento uma bandeira gigante do Movimento de Participação Popular (MPP), partido de Mujica e setor da esquerda mais votado no país, de 3,4 milhões de habitantes.

A poucos metros, barracas de rua vendiam choripán (sanduíche típico do rio da Prata), bebidas, bandeiras da esquerda e chaveiros com o rosto do "Pepe".