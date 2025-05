Lula e Boric viajam ao Uruguai para adeus a Mujica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo chileno, Gabriel Boric, chegarão ao Uruguai nesta quinta-feira (15) para o último adeus ao ex-presidente José Mujica, líder da esquerda latino-americana que faleceu na terça-feira.

A chegada dos presidentes adicionará um tom político às homenagens, que começaram na quarta-feira com um cortejo fúnebre emocionante seguido por milhares de pessoas nas ruas de Montevidéu.

Entre aplausos, flores e cânticos, os uruguaios coloriram o centro da capital do país com o vermelho, azul e branco das bandeiras da Frente Ampla, partido de Mujica. Depois, formaram longas filas para ver o caixão no Palácio Legislativo.