Lula se despede de Mujica no Uruguai: "um ser humano superior"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou uma calorosa homenagem ao falecido ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, a quem classificou como um "ser humano superior", durante o velório realizado no Palácio Legislativo em Montevidéu, nesta quinta-feira (15).

"Pepe Mujica é um ser humano superior [...] Uma pessoa que poucas no mundo têm a similaridade, competência política, a capacidade de falar com, sobretudo, a juventude", disse Lula minutos após abraçar Lucía Topolansky, esposa de Mujica e ex-vice-presidente do Uruguai, diante do caixão do ex-guerrilheiro.

Mujica morreu na terça-feira aos 89 anos em sua modesta chácara na periferia de Montevidéu, acompanhado por Topolansky. Ele havia sido diagnosticado com câncer de esôfago um ano antes.