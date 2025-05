'Magna Carta' que pertence a Harvard é original, dizem especialistas britânicos

O documento foi redigido pelo arcebispo de Canterbury, Stephen Langton, com o objetivo de que o monarca inglês fizesse as pazes com um grupo de barões rebeldes.

Nenhum dos lados cumpriu seus compromissos e a carta foi anulada pelo papa Inocêncio III.

O rei Edward I, neto de João Sem-Terra, mais tarde promulgou uma versão final do documento, com algumas emendas, conhecida como Confirmação das Cartas, em 1300.

Ao longo dos séculos, tornou-se um símbolo do direito contra o poder arbitrário e inspirou os instigadores da independência americana no final do século XVIII.

Em 1946, a biblioteca da Faculdade de Direito de Harvard comprou o que pensou ser uma cópia pelo equivalente a US$ 470 (R$ 2.636 na cotação atual), segundo um cálculo de inflação do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos.

Mas os pesquisadores notaram que suas dimensões correspondiam às dos seis originais conhecidos, assim como a caligrafia, com a inicial "E" maiúscula, de "Edwardus", e as letras alongadas na primeira linha.