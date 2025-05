Ministra da Justiça da Colômbia renuncia por 'tentativa de ingerência' em sua pasta

A ministra da Justiça da Colômbia, Ángela María Buitrago, renunciou ao cargo e denunciou, em uma carta divulgada nesta quinta-feira (15), "tentativas de ingerência" em sua pasta por parte de membros do gabinete do presidente Gustavo Petro, entre eles o ministro do Interior, Armando Benedetti.

Em menos de três anos de governo, 55 ministros passaram pelas 18 pastas do gabinete do primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia.

A presença de Benedetti, relacionado com vários escândalos de corrupção, gera discórdia na cúpula do governo e provocou, no início do ano, uma renúncia em massa de altos funcionários.