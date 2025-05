Mostra competitiva de Cannes prossegue com filmes da Espanha e da França

O documentário mostra as conversas por vídeo entre a diretora, refugiada em Paris, e a fotojornalista, em sua casa em Gaza.

Sua morte, e a de toda sua família, com exceção de sua mãe, no bombardeio israelense comoveu o mundo do cinema.

No dia de abertura do festival, mais de 380 nomes de destaque do cinema, incluindo Pedro Almodóvar, Susan Sarandon e Richard Gere, assinaram um texto de denúncia para não "permanecer em silêncio enquanto acontece um genocídio em Gaza".

Na cerimônia de abertura, a presidente do júri, a francesa Juliette Binoche, homenageou a jovem fotógrafa que "deveria estar aqui entre nós", ao mesmo tempo em que recordou "os reféns de 7 de outubro e todos os reféns, os prisioneiros".

Em 7 de outubro de 2023, milicianos islamistas mataram 1.218 pessoas em Israel, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Também sequestraram 251 pessoas, das quais 57 continuam detidas em Gaza, incluindo 34 que o Exército israelense declarou mortas.