Novos bombardeios israelenses deixam mais de 100 mortos em Gaza

A Defesa Civil de Gaza afirmou que o número de mortos pelos ataques israelenses desde a madrugada de quinta-feira chegou a 103.

- Conversações em Doha -

Neste panorama de ataques incessantes, a viagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Oriente Médio deu um impulso aos esforços de mediação do Catar, para onde delegações de Israel e do Hamas viajaram esta semana.

Em Doha, na noite de quarta-feira, o presidente dos EUA abordou o conflito de Gaza com o emir do Catar, de acordo com seu emissário no Oriente Médio, Steve Witkoff, que relatou avanços.

No entanto, nesta quinta-feira, o Hamas acusou Israel de "minar" os esforços de mediação do Catar, dos EUA e do Egito com sua "escalada militar deliberada".

Trump, por sua vez, pressionou novamente para que os EUA assumissem o controle de Gaza e a transformassem em uma "zona de liberdade".