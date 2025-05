Rússia e Ucrânia trocam farpas e provocam dúvidas sobre negociações de paz: 'Pura fachada'

As negociações foram anunciadas pelo presidente russo no fim de semana passado, como resposta a um ultimato dos países europeus e da Ucrânia, com o apoio dos Estados Unidos, para que a Rússia aceite um cessar-fogo antes de começar a negociar. Putin rejeitou a proposta de trégua.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quinta-feira que "nada vai acontecer" no conflito na Ucrânia até que ele possa se reunir com Putin e não descartou viajar na sexta-feira à Turquia, caso sejam registrados avanços.

"Não acredito que vai acontecer nada, gostem ou não, até que ele e eu nos reunamos", disse Trump a bordo do Air Force One, durante a viagem do Catar para os Emirados Árabes Unidos, parte de sua visita ao Golfo.

Seu secretário de Estado, Marco Rubio, insistiu que Trump está "aberto" a "qualquer mecanismo" que possa trazer a paz.

Os dois países mantêm posições difíceis de conciliar.

A Rússia exige que a Ucrânia renuncie ao processo de adesão à Otan e a garantia de que vai manter os territórios ucranianos anexados por Moscou, condições inaceitáveis para Kiev e seus aliados.