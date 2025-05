Trump conclui visita ao Golfo marcada por promessas de investimentos

Donald Trump termina nesta sexta-feira (16) nos Emirados Árabes Unidos uma viagem por países do Golfo marcada por promessas de investimentos bilionários nos Estados Unidos, mas também pelo fim das sanções impostas à Síria e pelo otimismo nas negociações com o Irã.

Embora tenha visitado uma região com várias questões geopolíticas em aberto, a primeira viagem internacional do segundo mandato do presidente americano teve um intenso tom econômico e empresarial.

O magnata republicano recebeu muitas promessas de investimentos: 600 bilhões de dólares da Arábia Saudita, um contrato com a Boeing de US$ 200 bilhões no Catar e 1,4 trilhão de dólares dos Emirados Árabes Unidos em investimentos durante os próximos 10 anos.