Wall Street fecha com resultados mistos após novos dados econômicos nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta quinta-feira (15), após uma abertura em baixa, enquanto os investidores assimilavam uma nova série de dados econômicos dos Estados Unidos que provocaram uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro.

O índice principal, o industrial Dow Jones, subiu 0,65%, o ampliado S&P 500 ? das 500 principais empresas ? cresceu 0,41%, enquanto o tecnológico Nasdaq perdeu 0,18%.

"O aumento que observamos durante o dia é sintomático do tipo de movimento que temos visto recentemente no mercado, com os investidores americanos esperando que qualquer liquidação matinal se esgote para impulsionar o mercado para cima", declarou à AFP Steve Sosnick, analista da Interactive Brokers.