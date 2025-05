Autor do ataque ao escritor Salman Rushdie é condenado a 25 anos de prisão

Hadi Matar, autor do ataque que quase custou a vida do escritor Salman Rushdie, em 2022, foi condenado nesta sexta-feira (16) a 25 anos de prisão por tentativa de assassinato, a penalidade máxima à qual ele estava exposto.

O escritor britânico-americano de origem indiana passou semanas entre a vida e a morte após um ataque com faca em um centro cultural no estado de Nova York, no qual perdeu o olho direito, que agora cobre com uma lente escura em seus óculos.

O agressor, um jovem americano de origem libanesa de 27 anos foi declarado culpado de tentativa de assassinato e agressão por um júri popular em fevereiro, após um julgamento de quase quatro semanas no qual o escritor testemunhou.