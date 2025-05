Brasil suspende exportações de frango para China, UE e Argentina após caso de gripe aviária

"A partir de hoje, por 60 dias, a China não estará comprando carne de frango brasileira", informou o ministro Carlos Fávaro. Em comunicado posterior, o ministério explicou que, "para respeitar os acordos assinados com China e UE, as exportações estão restritas em todo o país".

Autoridades agropecuárias informaram que medidas de contenção e erradicação do foco foram iniciadas.

- Protocolo -

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, que tem a China como principal destino, com mais de 562 mil toneladas enviadas ao gigante asiático em 2024, ou 10,89% do total exportado, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Já a UE comprou mais de 231 mil toneladas no ano passado, ou 4,49%.

Fávaro explicou que, com a China e a UE, a decisão segue um protocolo de suspensão automática de importações nesse tipo de situação, enquanto, em outros países, essas restrições se limitam aos produtos procedentes da região afetada.

"O sistema brasileiro é tão robusto, tão eficiente, tão confiável, que vários países passaram a trocar o protocolo, sabendo que o Brasil sabe fazer a contenção, tem estrutura para fazer a contenção, então a restrição comercial fica na região do foco onde aconteceu. Alguns países não mudaram de protocolo, que é o caso da China", afirmou o ministro.