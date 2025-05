Cantor Chris Brown, acusado de agressão no Reino Unido, ficará preso até meados de junho

O cantor americano Chris Brown, acusado de cometer "lesões corporais graves" no Reino Unido, permanecerá detido até 13 de junho, data da próxima audiência, conforme decidiu nesta sexta-feira (16) uma juíza de Manchester, norte da Inglaterra.

Brown, de 36 anos, ex-namorado de Rihanna, acusado de agredir um produtor musical em uma boate de Londres em fevereiro de 2023, foi detido na quinta-feira em um hotel em Manchester e, após ser indiciado, compareceu a um tribunal da cidade nesta sexta-feira.

A estrela do R&B, com um importante histórico de denúncias por atos de violência, está sendo acusado de "lesões corporais graves dolosas" como consequência de uma suposta agressão ao produtor musical Abe Diaw, na boate Tape, no exclusivo bairro de Mayfair, no centro de Londres.