CBF convoca eleições após destituição de Ednaldo Rodrigues

O dirigente foi um grande entusiasta da contratação de Ancelotti, que ele já havia sondado para dirigir a Seleção a partir da Copa América de 2024.

Mas o italiano acabou renovando contrato com o Real Madrid, clube que agora deve deixar depois de uma temporada sem brilho.

A chegada do novo treinador é aguardada com grande expectativa para melhorar o desempenho do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A Seleção volta a campo em junho para dois jogos na competição classificatória para o próximo Mundial, contra Equador e Paraguai.

