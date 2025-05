China suspende importações de frango brasileiro após caso de gripe aviária no RS

A China suspendeu por 60 dias suas importações de carne de frango proveniente do Brasil, após a identificação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul, anunciou nesta sexta-feira (16) o ministro da Agricultura.

"A partir de hoje, por 60 dias, a China não estará comprando carne de frango brasileira", informou o ministro Carlos Fávaro, em declarações à imprensa divulgadas pelo governo.

O foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) foi detectado em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul, segundo comunicado do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que esclareceu que "a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos".