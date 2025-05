Comissária europeia pede mais cooperação entre EUA e UE na regulamentação tecnológica

A comissária de política digital da União Europeia (UE), Henna Virkkunen, pediu, nesta sexta-feira (16), maior cooperação entre Estados Unidos e Europa na regulação tecnológica, um tema que divide Bruxelas e Washington.

"As grandes empresas tecnológicas sabem que uma cooperação regulatória mais próxima seria benéfica para seus negócios", disse Virkkunen à AFP depois de se reunir com altos executivos do Vale do Silício, inclusive Mark Zuckerberg, da Meta, e Tim Cook, da Apple.

A visita de Virkkunen à Califórnia e a Washington foi a primeira desde que assumiu o cargo, no fim do ano passado, enquanto a UE finaliza as investigações sobre gigantes americanos por violações de suas regras.