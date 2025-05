Consolação ou epopeia: City e Palace fazem final da Copa da Inglaterra

No norte de Londres, Haaland espera dar um pouco de alegria aos torcedores ao final de uma temporada desgastante, marcada pela grave lesão de Rodri, a perda do título do Campeonato Inglês e uma eliminação precoce na Liga dos Campeões.

- Batalha de individualidades -

A Copa da Inglaterra representa a última esperança de título para Pep Guardiola, que levantou pelo menos um troféu por temporada com o Manchester City, exceto em seu primeiro ano (2016/2017).

O jogo decisivo também terá um sabor especial o capitão Kevin De Bruyne, que deixará o City depois de uma década repleta de conquistas.

No papel, e apesar de um ano decepcionante, os 'Citizens' parecem ter as melhores armas em todos os setores do campo, desde o goleiro Ederson até o atacante Phil Foden, passando pelo zagueiro Rúben Dias, o ponta Jérémy Doku e o centroavante Omar Marmoush.

Mas o Crystal Paçace também conta com talentos individuais, como Marc Guéhi, Eberechi Eze, Maxence Lacroix, Jean-Philippe Mateta e Ismaïla Sarr.