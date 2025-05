Defesa de migrantes venezuelanos presos em El Salvador denuncia 'torturas'

Advogados dos 252 migrantes venezuelanos deportados pelo governo do presidente americano, Donald Trump, e presos há dois meses em El Salvador anunciaram, nesta sexta-feira (16), que seus clientes são vítimas de "torturas" físicas e "morais".

"São tratados como criminosos grosseiros, tiraram-lhes o cabelo", disse o advogado Salvador Ríos, denunciando "torturas físicas" e "de ordem moral", afirmou em entrevista à AFP este advogado de um escritório contratado pelo governo venezuelano.

As imagens da entrada dos venezuelanos com a cabeça raspada e algemados no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), o mega-presídio construído recentemente por Bukele, refletem sua "grave" situação, disse Ríos.