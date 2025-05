Em seu retorno ao Santos, Neymar protagoniza mais um capítulo para esquecer

- "Inadmissível" -

Neymar trabalha agora em sua recuperação, com o objetivo de voltar aos gramados no final de maio, pouco antes do fim do contrato que assinou com o Santos, até o dia 30 de junho.

Enquanto isso, a torcida do 'Peixe' se mostra irritada com os resultados da equipe, que no ano passado disputou pela primeira vez a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

"É inadmissível esse time que nós temos, com as peças que foram contratadas, estar onde está na tabela", disse um torcedor a vários jogadores depois de invadir o centro de treinamento do clube no final de abril.

As aparições de Neymar no Carnaval do Rio de Janeiro e em jogos da Kings League durante o período de recuperação de sua primeira lesão também não agradaram à torcida.

A influência que o pai do craque supostamente exerce sobre o clube também vem sendo criticada.