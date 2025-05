Ex-embaixadora dos EUA na Ucrânia acusa Trump de 'pressionar vítima'

A ex-embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia declarou nesta sexta-feira (16) que pediu demissão em abril devido às políticas do presidente republicano Donald Trump, quem acusa de "pressionar a vítima" e favorecer a Rússia.

Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Trump reverteu a política adotada por seu antecessor democrata Joe Biden em relação à Ucrânia, diminuindo a ajuda militar, aproximando-se da Rússia e frequentemente culpando o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em vez de seu contraparte russo, Vladimir Putin, pela continuação da guerra.

O mandatário republicano pressiona ambas as partes para que cheguem a um acordo de paz, mas as negociações terminaram nesta sexta-feira em Istambul com poucas expectativas de um avanço.