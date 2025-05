Ex-namorada de P.Diddy depõe pelo quarto dia em Nova York

Ontem e hoje, no entanto, a advogada de Diddy Anna Estevao tentou diminuir a credibilidade de Cassie, ao enfatizar a duração do relacionamento, sua decisão de permanecer com o rapper apesar da violência e das coações, e o comportamento da modelo.

"Vou te matar", diz Cassie em um áudio, a um homem que ela achava que tinha um vídeo de uma das "freak-offs", sessões de sexo coreografadas das quais ela participava com Diddy e acompanhantes masculinos, que podiam se estender por dias.

A modelo, que está grávida do seu terceiro filho com o marido, Alex Fine, não contestou o conteúdo da gravação, exibida hoje ao júri, e manteve a calma em seu quarto dia de depoimento.

A defesa insiste na dependência do casal de drogas e medicamentos. Com a ajuda de e-mails e mensagens de texto do começo da década de 2010, quer mostrar que Cassie participou e planejou detalhes das orgias voluntariamente.

Diante do júri, foram lidas mensagens trocadas pelo casal, algumas com conteúdo explícito.

- Apaixonada -

Cassie disse que participou das orgias porque estava apaixonada e porque queria agradar Diddy, até o ponto de sentir que não tinha "muitas opções".