Exército israelense anuncia início de nova operação em Gaza

O Exército de Israel informou neste sábado (17, data local) que lançou "amplos bombardeios" na Faixa de Gaza ao longo da sexta-feira como parte dos "estágios iniciais" de uma nova ofensiva no território palestino sitiado.

Os ataques são parte da "expansão da batalha na Faixa de Gaza, com a finalidade de cumprir todos os objetivos da guerra, incluindo a libertação dos soldados sequestrados e a derrota do Hamas", afirmou o Exército de Israel em mensagem em árabe no Telegram.

A Defesa Civil de Gaza informou mais cedo que ataques israelenses em Gaza tinham matado 100 pessoas na sexta-feira.