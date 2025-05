Fome aguda afetou 295 milhões de pessoas em 2024, alerta relatório

Ao mesmo tempo, o financiamento geral da ajuda está em declínio, em particular com a saída no início de 2025 dos Estados Unidos, país que era o maior doador mundial.

O relatório destaca que o financiamento relacionado à alimentação pode registrar queda de 45% e que a ajuda que beneficia pelo menos 14 milhões de crianças está "em perigo", o que deixa o grupo "exposto ao risco de desnutrição severa e morte".

"A fome e a desnutrição se propagam de maneira mais rápida que a nossa capacidade de resposta, enquanto um terço dos alimentos do mundo é perdido ou desperdiçado", denunciou o secretário-geral da ONU, António Guterres, no prefácio do relatório, no qual faz um alerta sobre "níveis recordes".

Apesar do cenário difícil, em algumas regiões a situação registrou progresso.

Rein Paulsen mencionou os avanços no Afeganistão, onde em 2024 havia três milhões de pessoas a menos em situação de insegurança alimentar do que três anos antes. Segundo o diretor da FAO, "uma das razões (para o avanço) é a ajuda concedida aos agricultores para que possam produzir".