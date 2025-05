Frequência do público nos cinemas caiu pela 1ª vez em 2024 desde a pandemia

O número de ingressos vendidos nos cinemas de todo o mundo caiu 8,8% em 2024, em comparação com 2023, a primeira queda desde a pandemia de covid-19, revelou o Observatório Europeu do Audiovisual (OEA), durante uma conferência no Mercado do Cinema de Cannes, nesta sexta-feira (16).

"Em 2024, foram vendidos um total de 4,8 bilhões de ingressos de cinema no mundo todo, gerando uma receita estimada de 28 bilhões de euros [R$ 176,4 bilhões]", indicou Martin Zanzler, do OEA.

"São 500 milhões de ingressos a menos em comparação com 2023", afirmou.