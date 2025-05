Inteligência artificial, a nova e temida realidade do cinema em Cannes

"De alguma forma, quando você delega uma tarefa, ao delegá-la, acho que você perde a capacidade de realizá-la", teme o diretor, que prevê a perda da capacidade de escrever.

No Marché du Film (francês para "Mercado de Filmes"), o maior do mundo, que acontece paralelamente ao evento, várias empresas estão oferecendo serviços para ajudar as produtoras a economizar tempo e dinheiro.

Para Sami Arpa, cofundador do Largo,ai, "em nossa opinião, a IA melhorará a criatividade".

Sua ferramenta "analisa o conteúdo (dos filmes), dando uma visão geral de seus pontos fortes e fracos. Analisamos os personagens, fazemos sugestões de elenco, qual ator se adapta melhor a qual personagem, e depois fazemos previsões sobre os resultados financeiros esperados nas bilheterias ou nas plataformas de streaming", exlica.

A IA ajuda a reduzir os gastos de produção, disse. "Permite descobrir novos gêneros, abre novos horizontes".

- A "criatividade humana no centro" -

"É simplesmente uma ajudante que acelera as coisas (...) ao mesmo tempo que coloca a criatividade humana no centro", insiste Arpa.