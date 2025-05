Irã e potências europeias se reúnem na Turquia para negociações sobre o programa nuclear

Contudo, Washington, durante o primeiro mandato de Trump, abandonou unilateralmente o acordo e retomou as sanções ao Irã, que então parou de cumprir os compromissos assumidos a respeito do desenvolvimento nuclear.

Atualmente, Teerã enriquece urânio a 60%, muito acima do limite de 3,67% definido em 2015. Para construir uma arma nuclear, como os Estados Unidos e seus aliados suspeitam que o Irã pretenda fazer, é necessário alcançar 90%.

Relegados ao segundo plano com as negociações diretas entre Estados Unidos e Irã, os países europeus ponderam se devem ativar um mecanismo do acordo de 2015 que permite a reimposição automática de sanções a Teerã.

Em uma coluna publicada no domingo na revista francesa Le Point, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, fez um alerta aos países europeus contra uma "estratégia de confronto".

O diplomata indicou que a reunião em Istambul será comandada pelos vice-ministros das Relações Exteriores dos países.

O encontro entre o Irã e os países europeus acontece menos de uma semana após a quarta rodada de negociações com os Estados Unidos, sob a mediação de Omã.