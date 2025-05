Leão XIV insiste em seu compromisso social em encontro com embaixadores

O papa Leão XIV reafirmou nesta sexta-feira (16) seu compromisso social, defendeu a luta contra as "desigualdades globais" e as "condições indignas de trabalho", e citou a própria história migratória, durante seu primeiro encontro com os embaixadores credenciados no Vaticano.

O novo pontífice, nascido nos Estados Unidos e naturalizado peruano, fez um apelo por "remediar as desigualdades globais, que traçam sulcos profundos de opulência e indigência entre continentes, países e, inclusive, dentro das próprias sociedades".

"A Santa Sé não pode se eximir de fazer sentir sua própria voz diante dos numerosos desequilíbrios e injustiças que conduzem, entre outras coisas, a condições indignas de trabalho e a sociedades cada vez mais fragmentadas e conflituosas", acrescentou o papa, durante o encontro na Sala Clementina do Palácio Apostólico.