Ministra francesa visita Budapeste e Viena em busca de apoio contra acordo UE-Mercosul

A ministra francesa da Agricultura, Annie Genevard, esteve nesta sexta-feira (16) em Budapeste, onde seu homólogo lhe assegurou a oposição da Hungria ao atual acordo de livre-comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, segundo informou à AFP.

Ela deveria, em seguida, seguir para Viena, com o objetivo de formar uma minoria de bloqueio ao acordo dentro da União Europeia.

"A ideia é ir aos países onde acreditamos poder obter apoio na oposição" a esse texto, explicou. "Em Budapeste, me reuni longamente com o ministro da Agricultura, István Nagy, e com o ministro das Relações Exteriores e do Comércio Exterior, Péter Szijjártó".