ONU confirma conferência em junho sobre solução de 2 Estados no conflito israelense-palestino

A conferência internacional para relançar a solução de dois Estados para o conflito israelense-palestino será realizada de 17 a 20 de junho em Nova York, sob liderança de França e Arábia Saudita, confirmou à AFP nesta sexta-feira (16) uma porta-voz da Assembleia Geral da ONU.

A realização do encontro "de alto nível" é resultado de uma resolução da Assembleia Geral, adotada em dezembro do ano passado, que pede negociações críveis no processo de paz do Oriente Médio "para a solução pacífica da questão da Palestina e a aplicação da solução de dois Estados".

As datas da conferência foram confirmadas pela porta-voz Sharon Birch.