Petro solicita ingresso da Colômbia ao banco do Brics

Nesta sexta-feira, o presidente colombiano apresentou um pedido para inclusão no Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, o bloco multilateral formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, entre outros.

O governo colombiano disse à presidente do banco, Dilma Rousseff, que o país está disposto a adquirir ações por US$ 512,5 milhões (quase R$ 3 bilhões, na cotação atual), de acordo com um comunicado da presidência.

"O que a Colômbia tem que fazer é estar em todos os bancos multilaterais do mundo, sem exceção", disse Petro à imprensa.

O mandatário garantiu que atualmente seu país não considera aderir ao bloco devido à sua posição de neutralidade sobre a guerra na Ucrânia, e que seu pedido contempla apenas a entrada em seu banco.

O grupo, que aumentou seu número de membros nos últimos anos com o ingresso de países como Egito e Emirados Árabes Unidos, representa quase metade da população mundial.

Petro disse na rede X que havia apresentado um projeto para ligar os oceanos Pacífico e Atlântico através de uma rede ferroviária ou um canal construído na Colômbia, a fim de "melhorar" os "custos de transporte" com a Ásia. Sua proposta surge em meio às tensões entre Estados Unidos e China sobre o Canal do Panamá.