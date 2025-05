Petróleo sobe incentivado por otimismo sobre demanda futura

As cotações internacionais do petróleo ganharam terreno nesta sexta-feira (16), incentivadas por um otimismo renovado de que a flexibilização da guerra comercial entre China e Estados Unidos pode ter um impacto positivo na demanda pela commodity.

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em julho subiu 1,36%, para 65,41 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em junho, avançou 1,41%, para 62,49 dólares.

As cotações do petróleo se beneficiaram "do relaxamento do conflito comercial entre Estados Unidos e China", disse em nota Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.