Premiê polonês atribui a 'hackers russos' ciberataque contra sites de seu partido

O primeiro-ministro polonês acusou "hackers russos" de serem responsáveis por ataques cibernéticos contra sites de seu partido pró-europeu nesta sexta-feira (16), a dois dias do primeiro turno das eleições presidenciais.

O candidato do partido governante Coalizão Cívica (PO), o prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, lidera as pesquisas de opinião antes do primeiro turno das eleições de domingo.

O gabinete do primeiro-ministro havia anunciado na primeira hora da tarde que um "ataque de negação de serviço por saturação" teve como alvos sites do partido desde as 4h00 de Brasília.