Profissionais em Cannes criticam ideias de Trump para Hollywood

Sylvain Bellemare, que ganhou o Oscar de Melhor Edição de Som por "A Chegada", de Denis Villeneuve, em 2017, cita dois exemplos recentes.

"Splitsville" com Dakota Johnson, filme exibido em Cannes este ano, foi "totalmente filmado em Quebec", no Canadá, mas com financiamento americano.

E no ano passado, "Novocaine: À Prova da Dor", distribuído pela Paramount, foi rodado na África do Sul e pós-produzido em Quebec, com a trama ambientada em San Diego.

Os produtores americanos "não têm mais dinheiro para filmar nos Estados Unidos como faziam na Califórnia. É muito caro", explica Bellemare.

