Turquia recebe reunião entre Ucrânia e Rússia marcada pelo pessimismo

Zelensky, que se reuniu na quinta-feira em Ancara com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou a Rússia de não "levar a sério" as reuniões ao enviar uma delegação de segundo escalão.

O principal nome da delegação russa é o conselheiro da presidência Vladimir Medinski, que participou nas negociações infrutíferas de março de 2022 e é conhecido por sua interpretação nacionalista da história da Rússia.

Diante do consulado russo em Istambul, Medinski afirmou que a delegação está disposta a concordar com "possíveis compromissos" e garantiu que tem "todas as prerrogativas" para tomar decisões durante as negociações, algo que Zelensky havia questionado.

A representação ucraniana será liderada pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, que recebeu de Zelensky o mandato para tentar obter um cessar-fogo no conflito iniciado com a invasão russa em fevereiro de 2022.

burs-fec/dbh-pc/avl/fp

© Agence France-Presse