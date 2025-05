World Press Photo suspende autoria de icônica foto da 'Garota Napalm'

O concurso World Press Photo anunciou, nesta sexta-feira (16), que suspendeu a autoria da imagem da "The Napalm Girl", uma das fotos mais emblemáticas da história, depois que um documentário suscitou dúvidas sobre quem realmente registrou a imagem.

O documentário "The Stringer", exibido no Festival de Cinema de Sundance em janeiro, atribui a foto a Thanh Nghe, um colaborador externo vietnamita, e não ao fotógrafo da agência americana Associated Press (AP) Huynh Cong Ut, conhecido como Nick Ut, ganhador do Prêmio Pulitzer.

A partir do documentário, a AP investigou por quase um ano o que aconteceu em 8 de junho de 1972 no vilarejo de Trang Bang, Vietnã, quando Phan Thi Kim Phuc, a menina que foi mostrada correndo nua, queimada e chorando, foi fotografada enquanto fugia de um ataque de napalm com outras crianças. A imagem mudou a percepção do mundo sobre esta guerra sangrenta.