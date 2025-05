A nota mais alta: contratenor JJ, da Áustria, venceu o Eurovision 2025

Com um sorriso angelical e uma canção sobre o amor não correspondido, o contratenor JJ, da Áustria, venceu na madrugada deste domingo (18, data local) o popular concurso Eurovision 2025, realizado na Suíça. Israel ficou em segundo lugar e a Estônia, em terceiro.

Aos 24 anos, JJ conquistou os jurados nacionais de toda a Europa e os telespectadores do continente e além, somando 436 pontos com a música "Wasted Love", que mistura tons líricos com uma base rítmica moderna.

Israel, cuja participação foi marcada por polêmicas, obteve 357 pontos, enquanto a Estônia alcançou 356.