Borussia Dortmund vence Kiel (3-0) e conquista última vaga na Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund, atual vice-campeão europeu, conquistou a última vaga que ainda estava em disputa na próxima Liga dos Campeões neste sábado (17), com uma vitória por 3 a 0 sobre o Kiel pela 34ª e última rodada da Bundesliga.

Graças a este triunfo, o sétimo nas últimas oito rodadas do campeonato alemão, o Dortmund garantiu a quarta posição, a última que classifica para a Champions de 2025/2026.

As duas primeiras vagas haviam sido garantidas pelo Bayern de Munique, campeão com duas rodadas de antecedência e que goleou o Hoffenheim por 4 a 0 neste sábado, e o Bayer Leverkusen, campeão da última temporada e que empatou com o Mainz (2 a 2) na última partida sob o comando de Xabi Alonso, o possível próximo técnico do Real Madrid.