Canção de Kanye West que glorifica Hitler tem milhões de visualizações no X

Uma música do rapper americano Kanye West, intitulada "Heil Hitler", acumulou milhões de visualizações no X, a rede social de Elon Musk, desde seu lançamento em 8 de maio, apesar de ter sido banida de plataformas como o YouTube.

O artista, agora conhecido como "Ye", fez inúmeras declarações antissemitas e pró-nazismo nos últimos anos.

Em sua conta no X, o videoclipe ? publicado no aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial ? acumulava quase 10 milhões de visualizações até sábado.