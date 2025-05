Crystal Palace vence City na final da Copa da Inglaterra (1-0) e conquista seu 1º título

- Despedida amarga -

Os passes espetaculares do capitão belga por entre as linhas, que chega ao fim de seu contrato sem ter renovado, não foram suficientes para quebrar a resistência do Crystal Palace, que resistiu de forma heróica.

O técnico multicampeão do Manchester City, Pep Guardiola, terminou sem um troféu pela primeira vez desde sua temporada de estreia na Inglaterra (2016-2017).

Agora, ele precisará recompor rapidamente o elenco, já que ainda tem duas 'finais' da Premier League pela frente para garantir sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. A primeira será na terça-feira contra o Bournemouth.

O técnico do Palace, o austríaco Oliver Glasner, será para sempre o primeiro treinador a ganhar o título com o popular clube do sul de Londres, que já havia perdido a final da competição duas vezes, em 1990 e 2016.

Os heróis de 2025 são Eze e Henderson, mas também Marc Guéhi, o capitão, e Jean-Philippe Mateta, o atacante francês de 27 anos, que finalmente conquistou seu primeiro troféu, poucos meses depois de fracassar péla seleção da França na final olímpica contra a Espanha.