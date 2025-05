Debate sobre acuidade mental de Biden revive após gravação e livro

A divulgação de uma gravação de áudio de Joe Biden de 2023, na qual o então presidente dos Estados Unidos perde a noção de datas importantes de sua vida, lança luz sobre o declínio de suas capacidades quando ainda estava no cargo.

A gravação, divulgada na íntegra neste sábado (17) pela agência de notícias Axios, coincide com a próxima publicação de um livro investigativo que narra como a Casa Branca ocultou as fraquezas crescentes de um presidente octogenário que há muito tempo se agarrava à sua candidatura à reeleição.

Longos silêncios, frases entrecortadas e, acima de tudo, problemas de memória: essa entrevista do democrata Biden com um promotor em um caso de retenção de documentos confidenciais expõe um homem que não se lembra mais da data da morte de seu filho, nem da primeira eleição do republicano Donald Trump, que o sucedeu em janeiro para um segundo mandato.