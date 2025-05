Ex-zagueiro Lúcio é internado após sofrer queimaduras em acidente doméstico

O ex-zagueiro Lúcio, titular da seleção brasileira que venceu a Copa do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e no Japão, foi hospitalizado com queimaduras sofridas em um acidente doméstico, de acordo com um comunicado publicado em suas redes sociais neste sábado (17).

"Ele está estável, consciente e recebendo todos os cuidados médicos necessários", diz o texto na conta do Instagram do ex-jogador de 47 anos.

Lúcio sofreu "queimaduras no corpo (...) As lesões estão sendo tratadas com atenção especializada, e seu quadro clínico evolui de forma positiva", continua o comunicado, sem especificar as circunstâncias do acidente.