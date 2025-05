Jasmine Paolini vence Coco Gauff e conquista WTA 1000 de Roma

Graças a esta vitória, Paolini passará do 5º para o 4º lugar no ranking mundial na segunda-feira, igualando sua melhor posição na WTA.

Até 2024, quando chegou às finais de Roland Garros e Wimbledon, Paolini era conhecida principalmente por suas performances em duplas, categoria na qual conquistou sete títulos, incluindo a medalha de ouro nos Jogos de Paris de 2024.

Em parceria com sua compatriota Sara Errani, ela competirá na final de duplas no domingo contra a russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens, buscando manter o título conquistado no ano passado.

O tênis italiano está dominando esta edição de 2025 do torneio romano e pode ganhar três dos quatro títulos em disputa.

No domingo, o número 1 do mundo Jannik Sinner, retornando de uma suspensão de três meses após dois exames antidoping positivos para um esteroide anabolizante atribuídos à contaminação acidental, enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz (nº 3), o atual melhor jogador no saibro.

