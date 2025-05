México e Chile suspendem importação de frango brasileiro após caso de gripe aviária

México e Chile anunciaram neste sábado (17) a suspensão das importações de frango proveniente do Brasil, devido a um caso de gripe aviária de alta patogenicidade detectado no Rio Grande do Sul.

O Brasil intensificou neste fim de semana as medidas de contenção diante da emergência, que já havia provocado, na véspera, a interrupção do envio de produtos avícolas para a China, a União Europeia e a Argentina.

As autoridades brasileiras estabeleceram barreiras sanitárias ao redor da zona afetada pelo foco de influenza aviária altamente patogênica (IAAP) no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.