México suspende importação de frango brasileiro após caso de gripe aviária no RS

Entre 2024 e maio de 2025, o México importou cerca de 252 mil toneladas de carne de ave, 12.360 toneladas de ovo fértil e 215 toneladas de miúdos de frango, de acordo com dados oficiais.

O Brasil foi responsável por 14% das importações mexicanas de carne de frango em 2023, enquanto os Estados Unidos forneceram cerca de 86%, segundo um relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

O caso foi detectado em um estabelecimento avícola em Montenegro, no Rio Grande do Sul, segundo um comunicado do Ministério da Agricultura, que afirmou que "a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos".

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, e a China é o principal destino de suas exportações, com mais de 562 mil toneladas enviadas em 2024 ao gigante asiático.

No último dia 8 de abril, o México registrou a morte de uma menina de três anos infectada com o vírus da gripe aviária H5N1, o primeiro caso humano registrado no país.

As autoridades sanitárias informaram então que nenhum dos testes realizados nos familiares da menina e nos profissionais de saúde que a atenderam teve resultado positivo para o vírus.