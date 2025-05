Morre aos 31 anos rapper Werenoi, líder de vendas na França em 2023 e 2024

O rapper Werenoi, número 1 da França em vendas de álbuns em 2023 e 2024, morreu aos 31 anos, anunciou seu produtor neste sábado (17) na rede social X.

"Descanse em paz, irmão", escreveu o produtor, sob o pseudônimo Babs, confirmando uma notícia da imprensa de que o artista havia morrido no hospital devido a uma súbita piora de sua saúde.

Werenoi, o nome artístico de Jérémy Bana Owona, teve uma carreira meteórica e acabou sendo o artista com mais discos vendidos na França em 2023 e 2024, de acordo com dados do Sindicato Nacional da Edição Fonográfica.