Piastri (McLaren) conquista pole do GP da Emilia-Romagna

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, na Itália, no domingo, após marcar o melhor tempo na classificação deste sábado (17), à frente do atual campeão, o holandês Max Verstappen (Red Bull).

Os britânicos George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) largarão da segunda fila, enquanto as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton vão iniciar a corrida da sexta fila.

